Как рождение ребенка влияет на зарплату мужчины: колонка психолога

Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

Наверняка вы слышали, что женщина должна вдохновлять мужчину на заработки. Ещё бы – кажется, это вещают из каждого утюга. Иной раз так и говорят, мол, если мужчина зарабатывает мало, так это из-за его женщины, такая она негодница.

Нет! Дело не в женщине! Весь этот тезис – это безумие, вредное безумие. Этой статьёй я хочу показать всю глубину этого безумия.

Почему мужчина не зарабатывает

И мужчины, и женщины не зарабатывают всего по двум причинам – не умеет или не хочет.

Не умеет находить клиентов, вести переговоры, выполнять свои обязанности как следует, работать на более сложных участках, осваивать новые виды оборудования, переезжать туда, где больше платят, и пр. Вот и все причины.

Конечно, можно ещё сказать, что человек не может. Но если всмотреться, то любое «не может», в итоге превращается в «не умеет» или в «не хочет».

Скажем, вот в стране тяжёлая экономическая ситуация. Можно, например, продавать что-то запрещенное и неплохо кормиться, но человек не делает этого. Не может? Нет, конечно. Не хочет (и это можно только приветствовать).

Так что мужчина (как и любой другой человек) не зарабатывает всего по двум причинам – не умеет или не хочет.

Теперь, зная это, давайте посмотрим, как тезис «женщина вдохновляет мужчину на заработки» выдержит встречу с реальностью.

Вдохновение бесполезно

Не все знают, но вдохновение работает очень плохо. Закон Йеркса-Додсона говорит чётко – для сложной деятельности высокая мотивация вредна. Чем сложнее деятельность, тем ниже оптимум мотивации. Заработок денег – это очень сложная деятельность, здесь нужна не мотивация, не вдохновение и не огонь в глазах. Здесь нужна квалификация и дисциплина. И немного удачи.

Женщина может сколько угодно вдохновлять зарабатывать, но если мужчина не умеет работать, то вдохновение только ухудшает ситуацию – мужчина пытается, у него закономерно не получается (ведь не умеет же!), у него опускаются руки.

Так что нельзя вдохновить на действия, если человек не умеет выполнять эти действия. Можно, конечно, побуждать человека учиться, но, во-первых, учиться ещё не значит зарабатывать. А во-вторых, учёба – тоже сложная деятельность и закон Йеркса-Додсона применим к ней в полной мере.

Так что нет, если мужчина не умеет, женщина не сможет его вдохновить.

Больше всего влияет ситуация

Социальные психологи много и внимательно изучают влияние людей друг на друга. И основной вывод будет, пожалуй, таким – сильнее всего влияет ситуация (рекомендую отличную книгу «Человек и ситуация»). То есть влияние на другого человека, это в первую очередь изменение ситуации, в которой он находится.

Кадр из фильма «Не говори никому»

И здесь мы снова видим то же самое – женщина бессильна вдохновить мужчину работать, если он не хочет. Уговоры, призывы, подначки и тому подобное не сработают. Ведь ситуация-то не меняется.

Другое дело, когда меняется ситуация – например, рождается ребёнок. Я неоднократно сталкивался с ситуациями, когда рождение ребёнка приводило к ощутимому росту зарплаты мужчины.

Почему так? Потому что ребёнок – это расходы. На расходы нужны деньги. Вот мужчины и начинали работать больше и зарабатывать больше. Один знакомый руководитель отдела продаж так и говорил: «Очень радуюсь, когда мои парни женятся – значит, будет или ипотека, или ребёнок, а лучше всё вместе. Тогда они, наконец, начинают работать так, как мне надо».

Ситуация побуждает мужчину работать больше, но мы же не говорим, что это ребёнок так вдохновил мужчину, верно? Дело ведь не во вдохновлении, а в том, что мужчина, который уже умеет зарабатывать, смотрит на ребёнка и понимает, что нужно зарабатывать больше. Понимает – и начинает зарабатывать больше.

Правда, увы, многие смотрят и не понимают. И не зарабатывают.

Питательная и безопасная среда

Ладно, скажет кто-то, но разве из всего этого следует, что женщина вообще никак не влияет не мужчину в плане заработка? Разве будет он хотеть зарабатывать для той, кто ест его поедом и всячески изводит?

Не с той стороны вы берётесь за проблему – вот как я отвечу.

Безусловно, в отношениях очень важна безопасная и питательная среда. Я много раз писал об этом и собираюсь писать ещё больше. Безопасная и питательная среда очень приятна, никто не спорит.

Однако такая среда – не дело рук одной женщины. Безопасную и питательную среду создают оба супруга. Я подчёркиваю – оба.

Говорить об одной женщине как об ответственной за психологическое состояние в семье – попросту наивно.

В паре вдохновляют оба. Восхищение другим – необходимое условие отношений, я об этом писал много и подробно. И поэтому нельзя делать акцент на ком-то одном. Задача обоих супругов – если они, конечно, хотят счастливого брака – постоянно восхищаться, вдохновлять, обнимать, поддерживать, выслушивать, помогать и так далее и тому подобное.

Заметьте – обоих, а не только женщины.

Выученная беспомощность

Ну ладно, возразят мне, а что, женщина не может отбить у мужчины желание зарабатывать? Вот здесь я соглашусь – теоретически, конечно, может. Теоретически.

Если постоянно укорять, ругать, выдвигать претензии, унижать и всё в таком духе, можно сформировать у человека выученную беспомощность (особое пассивное состояние организма, открытое в 1967 Мартином Селигманом).

Но точно так же точно такую же выученную беспомощность может сформировать и мужчина у своей жены. И это всё будет лежать в плоскости разрушения безопасной и питательной среды, о которой я писал выше, а не в плоскости зарабатывания денег.

Кадр из фильма «Один день»

А создание безопасной и питательной среды, напомню, дело двоих, а не одной только женщины.

В чём же вред?

Теперь разберёмся, чем же вреден тезис «женщина вдохновляет мужчину на заработки».

Во-первых, он вреден перекладыванием ответственности. Женщина оказывается ответственной полностью, а мужчина – полностью безответственным.

В итоге женщина ввязывается в безнадёжное дело и чувствует бессилие и вину, а мужчина оказывается весь в белом и может ещё и укорять женщину, мол, смотри, как ты плохо стараешься, это всё из-за тебя.

Во-вторых, этот тезис указывает неверное направление для изменения. Деньги появляются не от вдохновения, а от работы. Чтобы зарабатывать больше, нужно думать и делать (и ещё удача не помешает).

Но мужчина, ослеплённый тезисом про жену и вдохновение, вместо думания и делания ждёт, когда женщина его вдохновит. По уму, ему стоит осмотреться и прикинуть, где и кто зарабатывает больше, а потом подумать, как ему туда попасть.

К примеру, он работает программистом и видит, что больше него зарабатывают те, кто освоили такой-то язык программирования. Вывод? Иди, осваивай, повышай квалификацию. Причём тут вдохновение? Тут надо думать и делать.

В-третьих, этот тезис выводит мужчину как безвольное животное, которое само по себе ничего не стоит (вот прямо-таки разит сексизмом от этого всего). Между тем, мужчина, как ни странно, вполне себе бодрый субъект, который может и сам по себе активно двигаться и достигать.

Да, часто, мужчинам нужно меньше, чем женщинам (как-то мой хороший товарищ так и сказал, мол, я могу прожить на 200 долларов, мне больше не надо, но я хочу, чтобы моя женщина могла позволить себе не работать). Но – обратите внимание – он говорил именно о желании зарабатывать для женщины. Не о вдохновении, а о желании. То есть, он хочет зарабатывать для неё. Это его желание, а не её заслуга. Мужчина – не скот.

Ну и, кроме того, не всем мужчинам нужно меньше, чем женщине. Есть мужчины, которым нужно денег гораздо больше, чем средней женщине (и это полностью нормально). Так что тезис вреден, очень вреден.

Как же быть?

Женщинам стоит не поддаваться на эти провокации и не взваливать на себя лишнюю ответственность. Мужчинам стоит не поддаваться искушению перевалить всю ответственность на женщину и всё-таки заниматься своей жизнью самостоятельно.

Всем вместе стоит создавать безопасную и питательную среду, чтобы в браке было комфортно обоим.

Итого. Тезис «женщина вдохновляет мужчину зарабатывать деньги» вреден и откровенно безумен. Следование этому тезису изрядно вредит и женщинам, и мужчинам.

Да, крайне важно создавать безопасную и питательную среду в отношениях, но деньги появляются благодаря работе и включенной голове, а не благодаря вдохновлениям.

Павел Зыгмантович в соцсетях: ВКонтакте, Facebook, Instagram, YouTube

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