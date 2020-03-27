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Куда сходить с детьми, не выходя из дома

С началом всемирного карантина музеи, театры и даже зоопарки перешли в режим интернет-общения со своими посетителями. Рассказываем о самых значимых и увлекательных проектах для детей в формате «культура онлайн», познакомиться с которыми можно бесплатно.

Разглядывать скелет птеродактиля, смотреть прямую трансляцию из космоса или наблюдать, чем занимается слон в зоопарке на другом краю света, — благодаря интернету никогда еще сидеть дома не было так интересно! Выбирайте тему, которая интересует вашего ребенка, и прямо лежа на диване отправляйтесь в музей или театр за новыми впечатлениями.

Имейте в виду, что в виртуальных путешествиях вам может потребоваться знание английского и иногда — продвинутая версия флеш-плеера.

Наблюдайте за животными в реальном времени

Depositphotos

Государственный Московский зоопарк. На сайте главного зоопарка страны можно совершить виртуальный тур, посмотреть видеоролики о его обитателях и в режиме реального времени увидеть, чем занимаются прямо в эту минуту большие панды или обезьяны.

Лондонский зоопарк. Канал Лондонского зоологического общества на YouTube знакомит с жителями самого старого зоопарка мира. Желающим полюбоваться, как принимает душ детеныш носорога или обедает семейство мангустов, — сюда.

Зоопарк Сан-Диего. Веб-камеры одного из крупнейших зоопарков позволяют в любой момент посмотреть на 12 видов животных (от пингвинов до коал) в максимально естественных условиях обитания.

Московский Дарвиновский музей с помощью виртуального тура проведет ребенка по всем этапам эволюции (и да, динозавры тоже будут). Рассмотреть все в деталях можно с помощью онлайн-коллекции, насчитывающей более 500 экспонатов и 33 выставки.

Берлинский музей естествознания. Сюда стоит отправиться юным палеонтологам, ведь этот музей знаменит одной из самых больших в мире коллекций скелетов динозавров. А еще здесь есть уникальный архив звуков живой природы: 120 000 звукозаписей птиц, животных и даже рыб.

Смотрите на звезды через телескоп Хаббл

NASA, JPL-Caltech
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Музей космонавтики в Москве. В его виртуальных коллекциях и онлайн-выставках можно найти не только ракеты и луноходы, но и интересные космические «мелочи» (например, скафандр одной из первых собак-космонавтов). А канал музея в YouTube предлагает десятки онлайн-лекций о космосе и космонавтах.

Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского в Калуге впечатляет выбором виртуальных экскурсий и экспозиций, ведь он объединяет сразу четыре музея, а также Калужский планетарий.

Роскосмос. На сайте корпорации можно посетить все космодромы России, посмотреть видео и прямые трансляции с запусков спутников и ракет-носителей, а также интервью с отечественными космонавтами.

Коллекция фото- и видеоматериалов НАСА. Не требующие перевода фотографии запусков космических аппаратов, работы МКС, кадры с телескопа Хаббл. Для тех, кто уже успел выучить английский, — онлайн-канал НАСА-ТВ, транслирующий помимо научных фильмов актуальную съемку Земли с камер МКС.

Национальный музей авиации и космонавтики, Вашингтон. Самый большой музей исторических летательных и космических аппаратов предлагает несколько десятков онлайн-экскурсий на английском языке: от опытов Леонардо да Винчи до выхода в открытый космос.

Наслаждайтесь искусством, не вставая с дивана

Венская опера | depositphotos.com

Московская филармония предлагает детям на своем сайте сказки в исполнении известных артистов с сопровождением симфонического оркестра («Синяя птица», «Приключения Пиноккио», «Снежная королева» и др.).

Государственный академический Большой театр России подготовил для зрителей подборку бесплатных трансляций, которые впервые выйдут на YouTube-канале. Например, 27 марта онлайн можно будет посмотреть легендарный балет «Лебединое озеро», 28 марта — «Спящая красавица». Начало всех спектаклей в 19:00 по московскому времени, запись будет доступна в течение 24 часов с момента завершения трансляции.

Российский академический молодежный театр объявляет театральный карантин и приглашает смотреть свои спектакли («Кошкин дом», «Денискины рассказы», «Король Матиуш Первый», «Три мушкетера» и др.) на портале Культура.рф и YouTube-канале «Золотая коллекция телеверсий спектаклей московских театров».

Московский «Современник» вместо спектаклей запустил антивирусный онлайн-проект «Доктор Чехов»: каждый вечер в 19:00 артисты театра читают рассказы Чехова. Отличный вариант для старшеклассников и их родителей!

Александринский театр Санкт-Петербурга проводит запланированные спектакли, концерты и лекции для взрослых и детей без зрителей и транслирует их онлайн.

Оперные театры мира переходят на бесплатные онлайн-трансляции и выкладывают архивные записи своих спектаклей. По ссылкам доступны постановки Мариинского театра, нью-йоркской «Метрополитен-опера»Венской оперы, московской «Новой оперы».

Узнавайте больше о развитии науки и техники в мире

Пресс-служба Немецкого музея достижений естественных наук и техники в Мюнхене
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Музей железных дорог России в Санкт-Петербурге приведет в восторг всех влюбленных в поезда и паровозы: на сайте музея выложен онлайн-тур по громадной экспозиции (только наружная ее часть занимает пять футбольных полей) и больше сотни уникальных экспонатов.

Музей мирового океана в Калининграде. Все, что живет и движется в воде и под водой, — от морских звезд до ледоколов — найдется на сайте виртуального морского музея. А те, кто увлекается старинными кораблями, смогут «побродить» по рыбацкому паруснику XVI века.

Немецкий музей достижений естественных наук и техники в Мюнхене. Самый крупный музей естествознания и техники в мире предлагает подробнейший виртуальный тур с аудиогидом (к сожалению, только на немецком). Но даже если не знать языка, увиденное впечатлит даже ребенка, ведь в музее собрано около 28 000 экспонатов, от музыкальных инструментов до типографских станков.

Музей «Мерседес-Бенц» в Штутгарте — мечта любого мальчишки. Экспозицию из 160 автомобилей с трогательными раритетами столетней давности и новейшими концепт-карами можно осмотреть на сайте музея.

Чувствуйте себя участником исторических событий

Картина «Коронация императрицы Екатерины II в Успенском соборе Кремля» Россия, вторая половина XVIII в. | Неизвестный художник. Холст; масло.

Британский музей, Лондон. Из восьмиллионной коллекции экспонатов крупнейшего историко-археологического собрания в интернете представлено «всего» четыре миллиона. Древности из учебников истории оживают в виртуальных галереях и роликах на YouTube-канале музея.

Государственный исторический музей, Москва. Медиапортал ГИМа — это внушительная подборка интереснейших выставок, онлайн-экскурсий, лекций, тематических фильмов и репортажей для увлеченных зрителей любого возраста.

Музеи Московского Кремля. Те, кто давно хотел показать ребенку кремлевские соборы и Оружейную палату с сокровищами русских монархов, наконец могу сделать это здесь.

Музей-панорама «Бородинская битва», Москва. Виртуальная панорама сражения заставит почувствовать себя в гуще событий (и уж точно — рассмотреть детали, которых не увидеть из зала). Но сайт музея — это еще и солидный образовательный ресурс для детей и взрослых, с десятками виртуальных выставок и видеопроектов на разные исторические темы.

Музей-заповедник «Сталинградская битва», Волгоград. Онлайн-тур по территории одного из лучших музеев Великой Отечественной войны включает в себя Мамаев курган, панораму Сталинградской битвы, мемориально-исторический музей, знаменитую 85-метровую «Родину-мать» и менее известную, но тоже внушительную 27-метровую статую Ленина на берегу Волги.

Социальная сеть «Одноклассники» запустила платформу «Мы в музей», где можно посетить виртуальные выставки и узнать больше о шедеврах фламандских мастеров и импрессионистов, а также стать участником онлайн-экскурсий по российским музеям.

Смотрите на самые известные картины без очередей

Пресс-служба галереи Уффици

Крупнейшие музеи мира один за другим закрывают свои двери и открывают виртуальные залы — бесплатно и без очередей: Лувр, ПрадоМетрополитен-музеймузеи Ватикана и Сикстинская капелла, галерея Уффици.

Эрмитаж. Второй по величине художественный музей мира можно попробовать осмотреть за пять часов (доказательство — видеопутешествие, снятое на телефон одним дублем), или не торопясь наслаждаться отдельными залами с помощью виртуальной панорамы.

Третьяковская галерея приглашает присоединиться к трансляциям экскурсий, лекций и концертов онлайн и переводит в домашний формат свои образовательные проекты. Самый увлекательный и доступный для детей — «Лаврус.арт» с разноплановыми материалами: от общеобразовательных подборок типа «10 картин Репина, которые надо знать» до мастер-классов по абстрактной живописи.

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Маловато будет?

На сайте #лучшедома можно найти развлечения на любой вкус — от фильмов до онлайн-игр. Еще там можно заказать на дом готовую еду или продукты через Delivery Club, выбрать бесплатный курс программирования для самостоятельного изучения и многое другое. В общем, скучать на карантине не придется.

Также к вашим услугам интернет-площадки, объединяющие материалы по культуре и искусству. Например, Google Arts&Culture — масштабный ресурс об искусстве со ссылками на ведущие музеи, театры, библиотеки и архитектурные достопримечательности со всего мира.

Проект Министерства культуры «Культура.рф» — бесплатный доступ к тысяче спектаклей лучших отечественных театров, более 2,4 тысяч художественных и документальных фильмов, виртуальным экскурсиям, концертам и лекциям.

Проект «Музейная Москва онлайн» — коллекция московских музеев, собравшая 148 виртуальных выставок и почти 40 000 экспонатов.

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Анна Борисова
журналист, филолог
Интересные факты1485
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Комментарии
2
Anonim
Спасибо за ссылки, наконец здоровая и актуальная информация!
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Мария Леонова
Благодарность за подборку! Это просто клад.
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