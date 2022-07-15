35-летняя тениссистка Мария Шарапова впервые стала мамой. Об этом спортсменка сообщила в соцсетях.
У звезды и ее бойфренда Александра Гилкса родился сын. Мальчика назвали Теодор.
В соцсетях Мария назвала сына «самым прекрасным подарком, о котором могла мечтать их маленькая семья».
О беременности Шараповой стало известно весной 2022-го. В апреле тенессистка призналась в соцсети, что ждет ребенка.
Мария Шарапова состоит в отношениях с бизнесменом и другом принца Гарри и других членов королевской семьи Александром Гилксом. Ранее у британца был роман с сестрой Кейт Миддлтон — Пиппой.
Мария и Александр начали встречаться в 2018 году. В 2020 году сообщалось о помолвке пары.
Не только Шарапова стала мамой в 2022-м. Кого еще можно поздравить с прибавлением в семье? Смотрите в галерее на звезды, ставших родителями в 2022 году:
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