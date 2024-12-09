О том, что у младенцев есть особый «язык тела», узнала австралийская акушерка и медсестра Кейт Уэйд, пишет The Daily Mail. По ее словам, если внимательно наблюдать за движениями ручек, ножек и тельца малыша, а также сменой выражений его лица, вполне можно понять, что он хочет «сказать».
Правда, предупреждает Кейт, все дети разные и могут в зависимости от настроения и индивидуальных особенностей «говорить» по-разному, но в большинстве случаев новорожденные используют одни и те же «слова». «Малыши, конечно же, непредсказуемые, но все же родителям не нужно думать, что плач — это единственный способ, с помощью которого новорожденные сообщают миру о своих потребностях. С первых дней жизни ребенка нужно внимательно следить за его поведением», — отмечает Уэйд.
Что можно распознать, присматриваясь к «языку тела» младенцев?
Голод и насыщение
Если малыш голоден, его ручки крепко сжаты в кулачки. По мере насыщения кулачки раскрываются, а о сытости сигнализируют полностью расслабленные ладошки. Тело малыша тоже расслабляется, он сосет все ленивее, а потом и вовсе перестает.
Еще один признак голода — внезапная физическая активность. Ребенок просыпается и начинает активно сучить ручками и ножками, издавать звуки, открывать ротик и вертеть головой из стороны в сторону, как будто ищет грудь, засовывать в рот кулачок — все это признаки того, что он проголодался. Ну и плач, конечно же, тоже говорит об остром голоде.
Желание поиграть
Сразу после еды малыш может захотеть пообщаться: его глазки блестят, они широко раскрыты, кроха смотрит вам прямо в глаза, движения его ручек мягкие, не резкие. Некоторые младенцы в таком приятном расположении духа даже протягивают ручки к взрослому.
Усталость и желание спать
Конечно, самый явный признак желания поспать — и у новорожденных, и у взрослых — зевота. В целом, по ребенку сразу видно, что он устал: его личико хмурится, он не смотрит в глаза, его тельце может стать напряженным, он выгибает спинку — все это говорит о том, что малышу пора на боковую.