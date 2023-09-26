Что делать, если ваши пожилые родители — нарциссы: 10 правил

Один из самых популярных советов, который можно услышать в отношении нарцисса в своем окружении, — сводить общение с ним к минимуму. Но как быть, если нарцисс — ваш уже немолодой родитель, которому требуется внимание и помощь? Разбираемся вместе с психологом.

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Родители-нарциссы: какие они

Бывает, что тяжелый характер человека к старости смягчается, возможно, потому, что у него становится меньше энергии на то, чтобы мучить окружающих. Однако, к сожалению, чаще все развивается по иному сценарию.

В старости такие нарциссические черты личности, как эгоцентризм, поглощенность собой, уверенность в собственном превосходстве над другими людьми, сниженная эмпатия, склонность к манипуляциям, постоянная потребность в восхищении и подтверждении своей значимости со стороны окружающих, становятся еще более невыносимыми, чем прежде.

Особенно тяжело приходится взрослым детям нарциссов. В молодости такие дети обычно стремятся как можно раньше покинуть семейное гнездо и потом держаться от родителей подальше. Но когда родители стареют и начинают нуждаться в помощи и заботе, они все вымещают на детях, играя на чувстве вины, прибегая к манипуляциям и другим тактикам. Причем такое поведение обычно усугубляется, если у пожилых людей начинает развиваться деменция.

Больше всего нарциссы любят мучать окружающих, изображая из себя жертву и искусственно создавая драму в своей жизни

Дело в том, что нарциссы никогда не берут на себя ответственности за свои промахи и ошибки. Представляя себя в виде жертвы, они обычно возлагают вину за свой дискомфорт на тех, кто о них заботится, тем самым манипулируя ими в собственных интересах. Это возвращает стареющим нарциссам утраченное было чувство контроля и превосходства.

Чем старше нарциссы, чем меньше у них возможности «царить», тем сварливее и требовательнее они становятся, тем сильнее их гложет потребность критиковать, унижать, обесценивать. Они обожают держать людей на взводе, доставлять им неприятности, готовы распустить слухи и оболгать того, кто рядом, только чтобы снова оказаться в центре внимания и заставить окружающих разбираться в том, что происходит.

Но глубже всего ранит взрослых детей нарциссов отсутствие у родителей эмпатии.

Они могут до последнего надеяться, что отец или мать в финале своей жизни наконец их заметит и захочет узнать получше, но этого обычно никогда не происходит.

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Как общаться с родителем-нарциссом

В общем, если вы вынуждены заботиться о пожилом родителе-нарциссе, вам в первую очередь нужно позаботиться о себе. Вот какие рекомендации на этот счет дает психолог-консультант Сюзанна Деггес-Уайт:

Установите границы. Осознайте, что нарцисс пойдет на все, чтобы получить от вас то, что ему нужно. Не ждите от родителя больше, чем он может дать. Постоянная надежда на то, чего никогда прежде не случалось, только изматывает и оставляет чувство разочарования. Прислушивайтесь к себе, осознавайте границы своих эмоциональных возможностей и не давайте себе их пересекать. Если вы чувствуете, что с вас хватит, разрешите себе хотя бы временно не общаться с токсичным родителем. Напоминайте себе, что ваш нарцисс получит только то, с чем вы сами захотите расстаться. Не стоит его намеренно провоцировать или не соглашаться с ним. Это ему только на руку. Никогда не воспринимайте его критику как истину. Нарциссы используют слова как оружие или инструменты, с помощью которых они подчиняют других своей воле. Знайте себе цену. Установите свои правила общения с родителем и требуйте от него их соблюдать. Например, это может быть запрет на звонки в рабочее время или запрет на визиты без предупреждения. Учитесь терпению. Слушайте, но эмоционально не вовлекайтесь, пропускайте все мимо ушей. Не приносите собственную семью в жертву требованиям и желаниям нарцисса. Не опускайтесь до уровня родителя, когда тот насмехается, издевается, пытается задеть вас за живое, обвиняет и атакует. Помните, что в основе такого поведения лежит эмоциональная незрелость.