Что делать, если ваши пожилые родители — нарциссы: 10 правил

Родители-нарциссы: какие они
Бывает, что тяжелый характер человека к старости смягчается, возможно, потому, что у него становится меньше энергии на то, чтобы мучить окружающих. Однако, к сожалению, чаще все развивается по иному сценарию.
В старости такие нарциссические черты личности, как эгоцентризм, поглощенность собой, уверенность в собственном превосходстве над другими людьми, сниженная эмпатия, склонность к манипуляциям, постоянная потребность в восхищении и подтверждении своей значимости со стороны окружающих, становятся еще более невыносимыми, чем прежде.
Особенно тяжело приходится взрослым детям нарциссов. В молодости такие дети обычно стремятся как можно раньше покинуть семейное гнездо и потом держаться от родителей подальше. Но когда родители стареют и начинают нуждаться в помощи и заботе, они все вымещают на детях, играя на чувстве вины, прибегая к манипуляциям и другим тактикам. Причем такое поведение обычно усугубляется, если у пожилых людей начинает развиваться деменция.
Больше всего нарциссы любят мучать окружающих, изображая из себя жертву и искусственно создавая драму в своей жизни
Дело в том, что нарциссы никогда не берут на себя ответственности за свои промахи и ошибки. Представляя себя в виде жертвы, они обычно возлагают вину за свой дискомфорт на тех, кто о них заботится, тем самым манипулируя ими в собственных интересах. Это возвращает стареющим нарциссам утраченное было чувство контроля и превосходства.
Чем старше нарциссы, чем меньше у них возможности «царить», тем сварливее и требовательнее они становятся, тем сильнее их гложет потребность критиковать, унижать, обесценивать. Они обожают держать людей на взводе, доставлять им неприятности, готовы распустить слухи и оболгать того, кто рядом, только чтобы снова оказаться в центре внимания и заставить окружающих разбираться в том, что происходит.
Но глубже всего ранит взрослых детей нарциссов отсутствие у родителей эмпатии.
Они могут до последнего надеяться, что отец или мать в финале своей жизни наконец их заметит и захочет узнать получше, но этого обычно никогда не происходит.
Как общаться с родителем-нарциссом
В общем, если вы вынуждены заботиться о пожилом родителе-нарциссе, вам в первую очередь нужно позаботиться о себе. Вот какие рекомендации на этот счет дает психолог-консультант Сюзанна Деггес-Уайт:
- Установите границы. Осознайте, что нарцисс пойдет на все, чтобы получить от вас то, что ему нужно.
- Не ждите от родителя больше, чем он может дать. Постоянная надежда на то, чего никогда прежде не случалось, только изматывает и оставляет чувство разочарования.
- Прислушивайтесь к себе, осознавайте границы своих эмоциональных возможностей и не давайте себе их пересекать. Если вы чувствуете, что с вас хватит, разрешите себе хотя бы временно не общаться с токсичным родителем.
- Напоминайте себе, что ваш нарцисс получит только то, с чем вы сами захотите расстаться.
- Не стоит его намеренно провоцировать или не соглашаться с ним. Это ему только на руку.
- Никогда не воспринимайте его критику как истину. Нарциссы используют слова как оружие или инструменты, с помощью которых они подчиняют других своей воле. Знайте себе цену.
- Установите свои правила общения с родителем и требуйте от него их соблюдать. Например, это может быть запрет на звонки в рабочее время или запрет на визиты без предупреждения.
- Учитесь терпению. Слушайте, но эмоционально не вовлекайтесь, пропускайте все мимо ушей.
- Не приносите собственную семью в жертву требованиям и желаниям нарцисса.
- Не опускайтесь до уровня родителя, когда тот насмехается, издевается, пытается задеть вас за живое, обвиняет и атакует. Помните, что в основе такого поведения лежит эмоциональная незрелость.
Читайте также: Что делать, если у вас токсичные родители
Смотрите видео о знаменитостях, которые решили оставить своих детей без наследства: